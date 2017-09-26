Под Севастополем неисправный прогулочный катер подавал сигналы бедствия криками и жестами пассажиров

В акватории Севастополя спасали катер, который начал идти ко дну.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне днем в районе Яшмового пляжа.

Отдыхающие на берегу увидели, как с прогулочного маломерного судна люди руками подавали сигналы бедствия. Им на помощь отправился спасательный катер «Балаклава». Подойдя к маломерному судну, на борту которого находились восемь пассажиров, спасатели выяснили, что на плавсредстве происходит затопление моторного отсека в результате обрыва одного из шлангов.

Терпящих бедствие спасло также присутствие неподалеку рыбаков, которые предоставили помпу, с помощью которой удалось откачать часть воды до подхода спасателей.

Пассажиров доставили на берег целыми и невредимыми, сообщили в пресс-службе Центра гражданской защиты Севастополя.

Спустя некоторое время подошел второй прогулочный катер, который помог отбуксировать судно к причалу.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 26.09.17

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