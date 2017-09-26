В Крыму изменилась статистика бытовых услуг: мыться и умирать стали чаще, ремонтировать квартиры и авто – реже

Крымстат опубликовал данные об объеме бытовых услуг, оказанных крымчанам и гостям полуострова в январе-августе текущего года. При сравнении с данными за тот же период 2016 года, некоторые показатели могут удивить.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», похоже, на новую одежду и обувь жителям Крыма перестало хватать денег: ремонт и окраска обуви составили 226% к прошлогоднему, в то время, как ремонт, пошив швейных, меховых и кожаных изделий – только 46%.

Уменьшились затраты на техобслуживание и ремонт транспортных средств и другого оборудования – 70%. Трудно предположить, что помятые кузова стали выправлять во дворе под окнами – скорее обращаются в несертифицированные мастерские, которые не имеют привычки сдавать статотчетность.

А ремонт и строительство жилья теперь, возможно, стараются делать своими силами – статистика показывает 82% объемов к прошлогодним. Упали объемы услуг парикмахерских и фотоателье.

Но некоторые услуги стали более популярными: выручка бань и душевых выросла в 1,5 раза, «подросли» химчистки и прачечные.

Значительный рост показали ритуальные услуги – 172% по сравнению с январем-августом прошлого года.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 26.09.17

Пассажиры «ВИМ-Авиа» почти сутки не могут вылететь из Симферополя. / Крымчане: пора сворачивать дипломатию с Украиной – закон «Об образовании» откровенно фашистский. / Под Севастополем неисправный прогулочный катер подавал сигналы бедствия криками и жестами пассажиров. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»