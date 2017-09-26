Крымская сентябрьская аномалия: растения одновременно цветут и плодоносят (ФОТО)

В крымских городах по второму кругу зацвели каштаны, на которых гроздьями висят плоды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», каштаны цветут в Севастополе и Судаке. Между тем, не только эти деревья перепутали осень с весной: также повторно распустились цветы на яблонях, акациях, сирени и магнолии.

Странное явление пугает не только приезжих, но и коренных крымчан. В социальной сети пользователи опасаются, что всему виной пагубное влияние человека на природу. Одни уверены, что планета мстит, другие же не видят в цветах, распустившихся осенью, ничего страшного.

«На прошлой неделе повстречала цветущую яблоню в районе Оборонного. А сегодня цветущий каштан в районе Родного! Что с природой происходит?», – удивляется в группе «Черный список Севастополь» жительница города.

Отметим, что ботаники повторное цветение связывают с аномально жарким летом и подчеркивают, что природа так же как и человек получила стресс, поэтому растения думают, что вновь пришла весна.

Фото группы VK «Черный список Севастополь»

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 26.09.17

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