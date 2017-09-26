Крым отделится от Украины «мексиканской стеной» – небольшой, но крепкой

Пограничное управление ФСБ по РК закупает 49,5 км полнопрофильного заграждения. Информация об этом размещена на сайте госзакупок РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на заграждение и его установку потратят 212,9 млн руб из федерального бюджета. Местом выполнения работ указан Красноперекопский район. Работы планируется окончить до 20 декабря 2017 года.

Заграждение предназначено для охраны объектов различного назначения, «как в качестве физического препятствия, так и в качестве элемента конструкции средств обнаружения вибрационного и радиоволнового принципа действия».

Высота забора над уровнем грунта составит 2,1 метра. Монтироваться он должен из 16,5 тысяч панелей шириной 3 м.

Протяженность сухопутной границы Украины с Россией в Крыму с учетом побережья Азовского моря составляет 168 км.

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 26.09.17

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