В ЕС не предполагали, что ответом на Майдан станут Крым и Донбасс

Евросоюз не верил, что Россия может пойти на крайние меры и после госпереворота в Киеве в марте 2014-го организовать в Крыму референдум, итогом которого стало возвращение полуострова в состав Российской Федерации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава представительства ЕС в Москве Вигаудас Ушацкас.

«Нужно признать: западные страны не верили, что президент России Владимир Путин может повести себя так, как он в итоге повел в отношении нашего общего соседа (Украины. – Ред.). Уже в сентябре 2013 года против Украины были введены первые торговые барьеры, но по большому счету лидеры западных стран не могли представить себе, что произойдет дальше», – цитирует дипломата «Коммерсант».

Ушацкас признал, что в то время европейцы жили «в некоторых иллюзиях» по отношению к России.

«Было такое двуличие и оно достигло самого высокого уровня. Это в итоге стало причиной потери доверия между нами (ЕС и РФ. – Ред.). Мы на Западе верили в нормальное будущее наших отношений. Но, конечно, Крым привел к необратимым последствиям. Сейчас мы живем в новой реальности, совсем не той, что была до марта 2014 года», – отметил посол ЕС, добавив, что в настоящее время отношения между ЕС и Россией достигли дна.

При этом дипломат признает, что Украина вряд ли сможет вернуть полуостров.

«Жизнь такова, что географию мы не изменим. Россия остается крупной военной и политической державой, которая доказала, что может принимать разные меры для продвижения своих интересов», – резюмировал Ушацкас.

Симферополь, Оксана Мурзина

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