ФСБ: на крымско-украинских погранпереходах отмечается высокая интенсивность движения (ФОТО)

Несмотря на завершение курортного сезона, интенсивность движения на границе Крыма с Украиной остается высокой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в день через пункты пропуска проходит порядка 8,5 – 9 тысяч человек. Количество транспортных средств, пересекающих границу превышает тысячу.

«В выходные дни эта статистика составляет 11 – 12 тысяч человек и свыше полутора тысяч автомобилей», – сообщают в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Крыму.

Также в ведомстве сообщили, что с начала года на территорию Крыма не пустили свыше 30 кг наркотических средств, несколько единиц боеприпасов, оружия и патроны к нему. Помимо этого, было обнаружено 30 тайников в автомобилях.

На территорию Украины было возвращено около 4 тысяч партий, запрещенных к ввозу в Россию товаров и 8 тонн готовых изделий без надлежаще оформленных документов.

Фото пресс-службы Погрануправления ФСБ РФ по Крыму

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 27.09.17

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