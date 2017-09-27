В Еросоюзе уверены, что своими санкциями остановили возрождение Новороссии

Антироссийские санкции принесли определенную пользу и оказали сдерживающий эффект на Россию, уверены в Европе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава представительства ЕС в Москве Вигаудас Ушацкас.

«Вспомните: еще три года назад мы слышали не только из уст «независимых» экспертов, но и от серьезных политических деятелей слово «Новороссия». Этот проект должен был охватить чуть ли не значительную часть территории Украины. Но сегодня мы о нем не слышим, и я думаю, что это в том числе и результат действия западных санкций», – полагает дипломат.

По мнению Ушацкаса, именно европейские ограничения помогли достигнуть Минских соглашений, которые в большинстве своем не соблюдаются, но «все же стали общей платформой для разрешения конфликта».

Тем не менее, глава московского представительства Евросоюза заверяет, что санкции не являются самоцелью для ЕС, а служат вынужденной альтернативой военной помощи Украине.

«У нас – в ЕС – был выбор, как отвечать на нелегальные действия России в отношении нашего соседа. Звучали разные голоса – как в пользу того, чтобы предоставить Украине военную помощь, так и в пользу того, чтобы не делать ничего. Было решено ответить дипломатическим путем»,– рассказал Ушацкас.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 27.09.17

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