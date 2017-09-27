Зампред крымскотатарского меджлиса получил 2 года колонии

Симферопольский районный суд приговорил зампредседателя запрещенной в России организации «Меджлис крымскотатарского народа» Ильми Умерова к двум годам колонии-поселения за призывы к сепаратизму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным следствия, в марте 2016 года Ильми Умеров, находясь на территории Украины, публично призвал к необходимости нарушения территориальной целостности России в эфире одного из местных телеканалов.

Выступление стало основанием для возбуждения уголовного дела. Умеров был задержан позднее в Бахчисарае и доставлен в управление ФСБ в Симферополе.

В качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде. Свою вину он не признал.

Отметим, что прокуратура требовала для одного из лидеров запрещенной в апреле 2016-го года в России организации условный срок в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Напомним, что до присоединения Крыма к России Умеров в разные годы занимал пост главы администрации Бахчисарайского района, а также являлся заместителем председателя Верховного совета Крыма.

Симферополь, Оксана Мурзина

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