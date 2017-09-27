В Керчи маршрутка с пассажирами врезалась в каменный забор и перевернулась (ФОТО)

В Керчи легковой автомобиль протаранил маршрутное такси.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня утром.

«По предварительным данным, водитель автомобиля «Nissan» выезжая со второстепенной дороги на главную, допустил столкновение с автобусом «Рута». Автобус проехал немного дальше, врезался в забор и перевернулся. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП», – сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД Крыма.

В маршрутном такси находилось пять человек: один из пассажиров обратился в медучреждение с вывихом плеча, остальные участники аварии в медицинской помощи не нуждались.

ФОТО Сергея Калмыкова

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 27.09.17

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