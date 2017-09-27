Среда, 27 сентября 2017, 13:49 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

,

В Керчи маршрутка с пассажирами врезалась в каменный забор и перевернулась (ФОТО)

В Керчи маршрутка с пассажирами врезалась в каменный забор и перевернулась (ФОТО)

В Керчи легковой автомобиль протаранил маршрутное такси.

Как передает корреспондент РИА , ДТП произошло сегодня утром.

«По предварительным данным, водитель автомобиля «Nissan» выезжая со второстепенной дороги на главную, допустил столкновение с автобусом «Рута». Автобус проехал немного дальше, врезался в забор и перевернулся. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП», – сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД Крыма.

В маршрутном такси находилось пять человек: один из пассажиров обратился в медучреждение с вывихом плеча, остальные участники аварии в медицинской помощи не нуждались.

Новый День: В Керчи маршрутка с пассажирами врезалась в каменный забор и перевернулась (ФОТО)

ФОТО Сергея Калмыкова

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 27.09.17

Зампред крымскотатарского меджлиса получил 2 года колонии. / Пассажиры ВИМ-Авиа по-прежнему томятся в Симферополе – комментарии экспертов. / В Еросоюзе уверены, что своими санкциями остановили возрождение Новороссии.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , ,

Новости партнеров

Крым, все новости

МВД Украины: фейерверк на военных складах в Виннице – подарок Путина на день рождения Порошенко

В Симферополе десятки жилых домов остались без воды

Зампред крымскотатарского меджлиса получил 2 года колонии

Пассажиры ВИМ-Авиа по-прежнему томятся в Симферополе – комментарии экспертов

В Еросоюзе уверены, что своими санкциями остановили возрождение Новороссии

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости