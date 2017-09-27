В Крыму сельский блогер-порнограф развлекал подписчиков весёлыми картинками

В Саках возбудили уголовное дело против 27-летнего мужчины, который незаконно распространял порнографические материалы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», порноматериалы житель одного из сел Сакского района выкладывал в открытый доступ на специально созданной странице в соцсетях.

Электронную технику подозреваемого изъяли при обыске для экспертизы. Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался.

Санкцией статьи за распространение порнографических материалов в сети «Интернет» предусмотрено наказание от двух до шести лет лишения свободы.

Саки, Мария Моссур

Саки. Другие новости 27.09.17

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