Среда, 27 сентября 2017, 15:58 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

,

В Крыму сельский блогер-порнограф развлекал подписчиков весёлыми картинками

В Крыму сельский блогер-порнограф развлекал подписчиков весёлыми картинками

В Саках возбудили уголовное дело против 27-летнего мужчины, который незаконно распространял порнографические материалы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», порноматериалы житель одного из сел Сакского района выкладывал в открытый доступ на специально созданной странице в соцсетях.

Электронную технику подозреваемого изъяли при обыске для экспертизы. Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался.

Санкцией статьи за распространение порнографических материалов в сети «Интернет» предусмотрено наказание от двух до шести лет лишения свободы.

Саки, Мария Моссур

Саки. Другие новости 27.09.17

МВД Украины: фейерверк на военных складах в Виннице – подарок Путина на день рождения Порошенко. / В Симферополе десятки жилых домов остались без воды. / В Керчи маршрутка с пассажирами врезалась в каменный забор и перевернулась (ФОТО).

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , , ,

Новости партнеров

Крым, все новости

У крымского побережья массово гибнут водоросли, вырабатывающие кислород

Крымчанке грозит большой срок и огромный штраф за попытку задобрить миграционного полицейского

Учёные: Евпатория рискует навсегда остаться без знаменитых «золотых» пляжей

В Минкурортов Крыма насчитали 4,5 миллиона туристов с начала года

МВД Украины: фейерверк на военных складах в Виннице – подарок Путина на день рождения Порошенко

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости