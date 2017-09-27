Крымчанке грозит большой срок и огромный штраф за попытку задобрить миграционного полицейского

В Судаке местная жительница пыталась дать взятку сотруднику отделения по вопросам миграции городского ОВМД.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, женщина привлекла к работе гражданина другого государства и пыталась избежать преследования за нарушение миграционного законодательства и отсутствие разрешения у иностранца на трудовую деятельность в России.

Вознаграждение «за понимание» работодательница оценила в 15 тысяч рублей. Однако полицейский от взятки отказался и доложил об инциденте начальству, за что получил премию.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации (дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника).

Максимальное наказание, которое грозит судакчанке, лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

Судак, Оксана Мурзина

Судак. Другие новости 27.09.17

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