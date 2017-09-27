Не прошло и три года: в Евпатории наконец взялись за разваленную грязелечебницу

Евпаторийские власти начали искать подрядчика, который займется проектом реконструкции грязелечебницы «Мойнаки».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сайте госзакупок появилась информация о контракте стоимостью 29 миллионов 300 тысяч рублей по выполнению проектно-изыскательских работ.

Исполнитель должен подготовить «проектное решение по формированию инновационного центра водогрязелечения «Мойнаки» на базе современных естественных оздоровительных технологий в составе курортного комплекса Евпатории».

Кроме того, должен быть сохранен и модернизирован основной лечебный комплекс учреждения на 1500 посещений в сутки.

Прием заявок завершится 16 октября. Проект должен быть готов до 30 июня 2018 года. А сама реставрация затянется еще минимум на 2 года.

Напомним, что восстановление курорта на грязевом озере Мойнаки запланировано в проекте создания рекреационно-оздоровительного кластера в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию Крыма и Севастополя до 2020 года. Общая стоимость 14 миллиардов 500 миллионов рублей. Первые деньги должны были поступить еще в 2015 году. Однако идут до сих пор: местные власти не могут предоставить федеральному центру готовую проектную документацию.

Между тем, Мойнакское озеро обладает уникальными целебными свойствами, которые могли бы привлечь дополнительный поток туристов, а, следовательно, и денег в крымский бюджет.

«Евпатория не случайно была выбрана в советское время в качестве основного детского курорта для лечения патологии опорно-двигательного аппарата и нервной системы: такое сочетание качества пляжной линии, доступности грязелечебного фактора, мягкого приморского климата сложно найти где-то еще», – рассказал медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма (АОТ) Михаил Данилов.

Эксперт считает, что местным властям надо быть активнее в вопросах инвестирования в санаторно-курортную сферу и грязелечение. Только в этом случае Крым может стать одним из крупнейших центров оздоровительного туризма.

Евпатория, Оксана Мурзина

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