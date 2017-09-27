Представитель Европарламента: В ЕС замалчивают нарушения прав человека на Украине

В ЕС стараются не поднимать тему нарушения прав человека на Украине. При этом ситуация в стране характеризуется как очень тревожная. Об этом заявил депутат Европарламента от Болгарии, член фракции «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» Георги Пирински.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представитель Европарламента объяснил замалчивание проблемы геополитическим фактором.

«То, что мы сегодня наблюдаем на Украине, не является способом достижения европейской перспективы – цитирует Пирински РИА «Новости». – Эта ситуация является более чем тревожной. Целый ряд вопросов вызывает самое большое недоумение и озабоченность».

Брюссель, Платон Ефимчук

Брюссель. Другие новости 27.09.17

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