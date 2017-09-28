Крымские учёные: иностранные суда бесконтрольно разносят биологическую заразу по Чёрному морю

В Черном море инвазивные виды растений, рыб и членистоногих появляются все чаще. Причина – интенсивное движение судов через пролив Босфор в направлении портов Одессы и Констанцы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню моря, сообщила заведующая лабораторией фиторесурсов Института морских биологических исследований им. Ковалевского Наталия Мильчакова.

«Современные средства навигации и компьютерные программы показывают напряженный трафик судов через Босфор в сторону Одессы, Констанцы и Варны за последние 4 года, – отметила она. – Трафик увеличился практически вдвое, соответственно вдвое вырос сброс балластных вод и бортовых наростов в акваторию Черного моря».

По словам ученого, есть виды экспансия которых крайне опасна. Таким является голубой краб, который уже облюбовал Коктебельскую бухту.

«Есть рыба-солнечник, в Балаклавской бухте поймали барракуду, – указала Мильчакова. – Это не значит, что они создадут популяцию, но угроза есть».

Дело в том, что прежде крымские ученые участвовали в международных программах и проектах, позволяющих отслеживать переселение видов в Черное море из других водоемов. Особенно много заселенцев попадает из Красного моря.

«Сейчас мы под санкциями, выезжать не имеем права, – подчеркнула ученый. – Но можем задавать вопросы, что происходит в порту Одессы и Констанцы, какие пришельцы, какие новые заселенцы могут там появиться».

Доступа к последним данным у крымских ученых нет. Несмотря на то, что «пришельцы» больше вредят южным берегам Чёрного моря и Средиземному, где ежедневно регистрируют до 10 заселенных из других морей видов, опасность для Крыма остается актуальной.

«Черное море выше по солености и замерзает в северо-западной части, – пояснила Мильчакова. – Если рассматривать направление заселения, то первыми резервуарами станут Анатолийское глубоководное побережье и Приболгарский шельф».

Вместе с тем, главной угрозой для сокращения видового разнообразия ученые считают неочищенные канализационные стоки и рыболовный промысел донными тралами.

«Много поступало обращений о вылове придонными тралами в 300 метрах от Ялты, и почти у берега в Малореченском, и у мыса Опук, – сообщила Мильчакова. – На форуме ОНФ в прошлом году мы предложили отодвинуть зону добычи биоресурсов от берегов Крыма хотя бы на 1 милю. Надеюсь в 2018 году в правилах Азово-Черноморского бассейна это будет учтено».

Напомним, по итогам форума ОНФ «Форум Действий. Крым», состоявшегося 26 октября в Ялте, поручением президента Кабмину следовало до 31 марта при участии органов исполнительной власти Крыма и Севастополя и экспертного сообщества разработать комплекс мер по сохранению водных биологических ресурсов в Азово-Черноморском бассейне, усилив контроль за соблюдением запрета на донный траловый лов в одномильной прибрежной зоне.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 28.09.17

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