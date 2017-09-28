Аксенов предложил отнимать транспортные средства у перевозчиков-нелегалов

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил конфисковывать транспортные средства у нелегальных перевозчиков пассажиров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «радикальные меры», по мнению Аксенова, также нужно принять в отношении перевозчиков, которые отказываются работать в ночное время или перевозить льготные категории граждан.

«Благодарю за уже озвученные предложения, такие как конфискация транспортного средства перевозчика в случае, если водители работают нелегально. Прекрасно понимаю, что мера жесткая, однако без серьезного подхода у нас не получится навести порядок», – написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Кроме того, Аксенов рассказал, что в Симферополе может появиться диспетчерский пункт «для обеспечения лучшей координации маршрутного трафика в городе».

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 28.09.17

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