Стихия не желает покидать Крым: паромы в Керчи простоят еще два дня

Керченская паромная переправа заработает не раньше позднего вечера 29 или раннего утра 30 сентября.

Как сообщал «Новый День», ранее прогнозировалось, что паромы начнут курсировать 28 сентября.

Между тем, переправа так и не может возобновить работу из-за сильного ветра и штормящего моря: «Сейчас работа паромов приостановлена. По прогнозу улучшение погоды ожидается в ночь с 29 на 30 сентября», – сообщил РИА «Новый День» оператор перевозчика. На данный момент на накопительных стоянках по обе стороны Керченского пролива улучшения погоды ожидают 123 автобуса, 1,5 тыс грузовиков и 905 легковых автомобилей.

Отметим, что плохой прогноз для ожидающих возобновления работы переправы подтверждают и синоптики: «Погода изменится только утром 30 числа, окончательно ветер стихнет 1 октября», – заявила РИА «Новый День» начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая.

Напомним, паромы перестали курсировать вечером 25 сентября из-за сильного северо-восточного ветра и шторма. Порывы достигают 22 м/с. Переправа может работать при максимальной силе ветра в 16 м/с.

В Керчи из-за непогоды и остановки работы паромной переправы могут ввести режим чрезвычайной ситуации.

Керчь, Анастасия Зук

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