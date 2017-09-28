Четверг, 28 сентября 2017, 12:16 мск

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Крым

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Стихия не желает покидать Крым: паромы в Керчи простоят еще два дня

Стихия не желает покидать Крым: паромы в Керчи простоят еще два дня

Керченская паромная переправа заработает не раньше позднего вечера 29 или раннего утра 30 сентября.

Как сообщал , ранее прогнозировалось, что паромы начнут курсировать 28 сентября.

Между тем, переправа так и не может возобновить работу из-за сильного ветра и штормящего моря: «Сейчас работа паромов приостановлена. По прогнозу улучшение погоды ожидается в ночь с 29 на 30 сентября», – сообщил РИА «Новый День» оператор перевозчика. На данный момент на накопительных стоянках по обе стороны Керченского пролива улучшения погоды ожидают 123 автобуса, 1,5 тыс грузовиков и 905 легковых автомобилей.

Отметим, что плохой прогноз для ожидающих возобновления работы переправы подтверждают и синоптики: «Погода изменится только утром 30 числа, окончательно ветер стихнет 1 октября», – заявила РИА «Новый День» начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая.

Напомним, паромы перестали курсировать вечером 25 сентября из-за сильного северо-восточного ветра и шторма. Порывы достигают 22 м/с. Переправа может работать при максимальной силе ветра в 16 м/с.

В Керчи из-за непогоды и остановки работы паромной переправы могут ввести режим чрезвычайной ситуации.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 28.09.17

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