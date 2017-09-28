Для застрявших на Керченской переправе пригнали поезд

Поздно вечером в среду к порту «Крым» подогнали железнодорожные вагоны для ночевки пассажиров, третий день ожидающих возобновления работы Керченской паромной переправы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вагоны спешно привели в порядок и оборудовали всем необходимым, в том числе обогревом, что очень актуально, так как из-за сильного ветра температура воздуха упала до 12 градусов тепла. В них могут разместиться 500 человек.

Ранее было расконсервировано здание морского вокзала и в тех помещениях, где раньше продавали билеты, поставили раскладушки – правое крыло для мам с детьми, левое – для пожилых и инвалидов. Здесь разместилось примерно 100 человек. Владельцев «единых билетов» еще днем отвезли в керченский санаторий «Москва-Крым», предоставив возможность спать и питаться бесплатно. Фуры, приходящие в город, направляются в накопитель «Аэропорт», где для дальнобойщиков организовано горячее питание, чай и подвоз воды, сообщает городской сайт KERCH.COM.RU.

МЧС также обеспечивает «узников переправы», находящихся в залах ожидания, горячим чаем и кашей с тушенкой. Накануне одно из кафе города привезло детям горячие обеды.

Напомним, что паромы перестали курсировать через пролив из-за сильного ветра в понедельник поздно вечером. Несмотря на то, что предупреждение о возможной остановке работы переправы «Морская дирекция» транслировала за четыре дня до начала шторма, автовокзалы городов Крыма продолжают реализовывать билеты, оставляя пассажиров в неведении о грядущей необходимости пережидать непогоду в порту. Люди вынуждены находится в своих автобусах уже третьи сутки.

Всего в очереди на паром стоят свыше двух тысяч грузовиков, «легковушек» и автобусов» и несколько тысяч человек.

В четверг местная рок-группа собирается дать бесплатный концерт, чтобы отвлечь людей от тягот ожидания.

По прогнозам синоптиков, сегодня и завтра надежды на возобновление работы паромов нет.

Керчь, Оксана Мурзина

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