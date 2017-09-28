ЕС наседает: Киев попытается выставить крымскотатарских радикалов единственными виновными за блокаду Крыма

В Крыму сообщили, что Киев намеревается выдворить за территорию Украины лидеров запрещенной в России организации «меджлис крымскотатарского народа».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил глава Госкомнаца РК Заур Смирнов.

По его мнению, международные организации все чаще обращают внимание, что именно киевские власти ограничивая крымчан в подаче воды и электричества нарушают их права.

«Киевские власти попытаются откреститься от лидеров меджлиса, причастных к организации блокад Крыма, и тем самым показать свою непричастность. Представители меджлиса, скорее всего, будут выдворены с территории Украины как неугодные», – цитируют РИА Новости Смирнова.

Смирнов также добавил, что о вине киевских властей в нарушении прав человека на Украине шла речь в последнем докладе мониторинговой комиссии Управления Верхового комиссара ООН по правам человека.

Напомним, в апреле 2016 года Верховный суд Крыма признал меджлис экстремистской организацией и запретил его деятельность в России.

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 28.09.17

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