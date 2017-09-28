Севастопольцу, неграмотно «откосившему» от армии, грозит тюремный срок

Житель Севастополя за нежелание служить может отправиться в тюрьму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным следствия, в мае текущего года 23-летний местный житель прямо в руки получил под роспись повестку о необходимости явиться в военкомат для отправки к месту прохождения военной службы. Но призывник, не имея уважительных причин, в назначенное время в комиссариат не явился.

В отношении севастопольца возбуждено уголовное дело по статье 328 Уголовного кодекса РФ.

Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Севастополя. За попытку «откосить» от армии крымчанину грозит до двух лет лишения свободы.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 28.09.17

ЕС наседает: Киев попытается выставить крымскотатарских радикалов единственными виновными за блокаду Крыма. / Для застрявших на Керченской переправе пригнали поезд. / Стихия не желает покидать Крым: паромы в Керчи простоят еще два дня. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»