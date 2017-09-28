В Симферополе показательно уничтожили украинскую колбасу в удмуртской печи

В Симферополе на Куйбышевском рынке сотрудники Россельхознадзора и прокуратуры изъяли незаконные сыры и колбасы из Украины и стран Европы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», запрещенные к ввозу в РФ продукты незаконно хранились и реализовывались в пяти торговых местах рынка.

Так, госинспекторы изъяли 20 кг сыра из Германии, Голландии, Литвы и Украины (сорта «Мааздам», «Дорблю», «Нуаре», «Джугас», и другие) и около килограмма колбасных изделий из Украины.

Как сообщили в пресс-службе крымского управления Россельхознадзора, собственники продукции не смогли предоставить документы, подтверждающие происхождение, безопасность и качество продукции.

На сырах и колбасах отсутствовала маркировка на русском языке.

Продукция была сожжена в печи-инсинераторе «Бренер 1000» ижевского производства.

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 28.09.17

Севастопольцу, неграмотно «откосившему» от армии, грозит тюремный срок. / ЕС наседает: Киев попытается выставить крымскотатарских радикалов единственными виновными за блокаду Крыма. / Для застрявших на Керченской переправе пригнали поезд. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»