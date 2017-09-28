Из Ставрополя везли 28 тонн контрафактного спирта – травить крымчан (ФОТО)

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Крыму пресекли попытку ввоза на полуостров большой партии спирта.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД Крыма, на автодороге Симферополь-Николаевка полицейские остановили грузовой автомобиль с прицепом.

По документам фура, следовавшая со Ставропольского края, перевозила макулатуру.

Однако в ходе проверки за тюками бумаги и фанерными перекрытиями в прицепе обнаружили емкости с жидкостью с характерным запахом спирта.

«Всего изъято 5тысяч 568 бутылей без опознавательных знаков объемом по 5 литров каждая. Общий объем составил почти 28 тысяч литров. Экспертиза подтвердила, что в емкостях находился спирт, однако ни товарных накладных, ни лицензии на продукцию не оказалось», – говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное предпринимательство). Максимальное наказание – ареста на срок до шести месяцев и штраф до 300 тысяч рублей.

Фото пресс-службы МВД по Крыму

Симферополь, Оксана Мурзина

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