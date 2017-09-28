В Севастополе ветврач штамповал положительные заключения на опасную для жизни продукцию

В Севастополе из-за действий ветеринарного врача едва не пострадали рядовые горожане.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе севастопольской прокуратуры, специалист ветнадзора, находящийся на предприятии, не только не изъял из оборота потенциально опасную для жизни и здоровья человека продукцию, но и выдал ветеринарное заключение о ее безопасности.

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку и настаивает на возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Максимальное наказание, которое может грозить ветврачу, – 2 года лишения свободы.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 28.09.17

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