Бархатный сезон в Крыму отметился ростом рождаемости после провального августа

С 19 по 23 сентября в Крыму появились на свет 449 детей, что стало рекордом месяца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неделей ранее отделы ЗАГС республики зарегистрировали 418 малышей, а в начале месяца – 381 нового крымчанина.

Больше всего детей родилось в Симферополе – 125, из них две двойни. Еще одни двойняшки родились в Саках. А одна из семей Красногвардейского района отметила тройное пополнение.

В Симферопольском районе родились 39 малышей. Евпатория стала больше на 30 маленьких горожан, Ялта на 27, в Феодосии зафиксировали 26 рождений, а в Керчи – 23.

Напомним, что сентябрю не удалось побить рекорд июля, когда с 18 по 22 число на полуострове появились на свет 527 крымчан. В августе был отмечен спад.

По словам начальника департамента ЗАГС Минюста Крыма Наталии Пельо, в Крыму сохраняются позитивная демографическая ситуация – фиксируется пусть и небольшой, но уверенный и стабильный рост рождаемости.

Отметим, что на днях в Ялтинском ЗАГСе состоялась торжественная церемония вручения свидетельства о рождении 1000 ребёнка 2017-го года.

Как рассказали РИА «Новый День» в Керченском городском отделе ЗАГС, аналогичное событие в стенах учреждения ожидается в начале октября. Пока же в городе с начала января по 28-е сентября появилось 967 маленьких керчан, из них за четыре недели текущего месяца – 85 малышей.

В 2016 году в Крыму родилось 23 тысячи 265 детей.

Симферополь, Оксана Мурзина

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