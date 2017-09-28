Друзья и родственники осуждённого Умерова напали на журналистов телеканала Миллет – «экзекуцию» возглавил сын

Накануне утром во время оглашения приговора зампреду запрещённого в РФ крымскотатарского меджлиса Ильми Умерову у здания Симферопольского районного суда на журналистов Общественной крымскотатарской телерадиокомпании «Миллет» было совершено нападение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среди нападавших репортеры узнали сына Умерова Сулеймана.

«После оглашения приговора Ильми Умерову разъяренные люди напали на оператора нашей съемочной группы, нанесли ущерб камере. Среди нападавших и сын Ильми Умерова Сулейман», – отмечается в сюжете телеканала.

«Расследование нападения на нашу съемочную группу взято на контроль правоохранительными органами», – цитирует РИА Новости гендиректора «Миллета» Эрвина Мусаева.

Как уже сообщал РИА «Новый День», Ильми Умеров решением суда был приговорен к двум годам колонии-поселения за призывы к сепаратизму.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 28.09.17

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