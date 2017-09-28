Аксенов: все решения бывшей ялтинской администрации будут пересмотрены

Бывшее правительство Ялты не предпринимало попыток для сохранения экологического и архитектурного потенциала Южной столицы Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на заседании архитектурно-градостроительного совета глава Крыма Сергей Аксенов обвинил бывших городских управленцев в бездействии в вопросах, касающихся сохранения природного и экологического уникального потенциала Ялты.

«Мы договорились, что будут пересмотрены все решения предыдущей администрации. Необходимо отменить постановления, которые не соответствуют реалиям и требованиям. На мой взгляд, это то, что может спасти ялтинский потенциал», – сообщил Аксенов.

Теперь, чтобы приостановить ранее запущенный процесс, правительство Крыма приняло решение об установлении особой архитектурно-планировочной зоныв границах всей Ялты.

По мнению главы Республики, создание особой зоны не даст застройщикам устраивать земельный беспредел и остановит варварское разграбление Большой Ялты.

При этом Аксенов подчеркнул, что нововведения не должны повлиять на добросовестных застройщиков и на тех крымчан, у кого все в порядке с документами на индивидуальные жилые участки, сообщила пресс-служба правительства Крыма.

Ялта, Анастасия Зук

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