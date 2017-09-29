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Посол США недовольна поведением Украины: не повышает потребительские цены на газ и увиливает от реформ

Посол США недовольна поведением Украины: не повышает потребительские цены на газ и увиливает от реформ

Для сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) необходимо не только провести пенсионную и антикоррупционную реформы, но и повысить цены на газ. Об этом заявила посол США на Украине Мэри Йованович.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», посол отметила, что без поддержки МВФ Украина не сможет рассчитаться с долгами, в первую очередь перед самим фондом.

«Согласно нашему внутреннему анализу, выполнение программы МВФ критично для Украины. Эти реформы нужны не МВФ, в конце концов, а Украине – пенсионная, антикоррупционная, повышение цен на газ», – цитирует Мэри Йованович «Новое время».

В МВФ не раз заявляли о низких ценах на газ на Украине. Замглавы МВФ Дэвид Липтон считает, что «украинцы могут позволить себе платить за газ больше».

О необходимости повышения цен на газ также заявляли в «Нафтогазе».

В свою очередь Киев, несмотря на то, что крайне нуждается в средствах МВФ, боится повышать цены для потребителей и пытается удержать их на нынешнем уровне.

Напомним, в результате жестко проводимой финансово-экономической политики МВФ в России и Аргентине, обе страны испытали в 90-х годах прошлого века жесточайший экономический кризис, свалившись в состояние дефолта.

Киев, Мария Моссур

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