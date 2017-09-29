На крымской границе поймали украинца, скрывшегося с места тяжёлого ДТП в Армянске

Сотрудники Пограничного управления при попытке пересечь границу задержали украинца, находящегося в федеральном розыске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина 1969 года рождения был задержан на въезде в Крым в пункте пропуска Армянск.

«В результате проведения дополнительных проверочных мероприятий выяснилось, что 48-летний мужчина находится на контроле у правоохранителей Армянска за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в пункте пропуска Джанкой при попытке покинуть территорию РФ пограничными органами был задержан 21-летний россиянин, которым «интересуются органы внутренних дел по Камчатскому краю». Мужчина также был объявлен в федеральный розыск за использование заведомого подложного документа.

Оба задержанных переданы сотрудникам крымских правоохранительных органов для принятия дальнейших процессуальных решений.

Армянск, Мария Моссур

Армянск. Другие новости 29.09.17

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