Суд в Бердичеве назначил двум журналистам по 9 лет за «сепаратизм»

Бердичевский районный суд Житомирской области признал виновными журналистов «17 канала» Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина, которых обвиняли в «госизмене» и «пособничестве терроризму». Их осудили на 9 лет каждого.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», журналисты были задержаны в 2015 году.

Им были предъявлены обвинения по статьям «Организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации», а также «Помощь террористической организации».

Под «террористической организацией» подразумевается телеканал «Новороссия ТВ», которому журналисты якобы технически помогали вещать в сети Интернет.

Дмитрий Василец полностью отрицает свою вину, а на самом телеканале заявили, что с журналистами не сотрудничали.

Приговор зачитывался в отсутствии подсудимых, поскольку Васильца вывели из зала заседания за нарушение порядка, а Тимонин покинул зал самостоятельно.

Суд учел, что журналисты провели в СИЗО два года и включил это время в общий срок.

Видеотрансляцию из зала заседания на своей странице Facebook вел активист Артур Журбенко.

Напомним, 22 сентября Железнодорожный районный суд Симферополя огласил приговор крымскому журналисту Николаю Семене за «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации».

Журналисту назначили наказание в виде 2,5 лет условно с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью.

Житомир, Мария Моссур

Житомир. Другие новости 29.09.17

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