Разыскиваемую 40 лет картину Айвазовского сняли с торгов в Швейцарии

В Швейцарии сняли с аукционных торгов похищенную картину «Море» (1845 год) русского художника-мариниста Ивана Айвазовского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», произведение было украдено из собрания музея-заповедника «Дмитровский кремль» в 1976 году.

«В ходе взаимодействия по каналам Интерпола со швейцарскими партнерами похищенная культурная ценность оценочной стоимостью более 1 млн долларов США была снята с аукционных торгов. В настоящее время совместно со швейцарской стороной проводится работа, направленная на возвращение картины И.К. Айвазовского в Россию», – сообщает пресс-служба МВД РФ.

Иван Айвазовский – русский художник-маринист, баталист и меценат, родился 29 июля 1817 года в Феодосии. Летом 2017 года по всей России состоялись празднования 200-летия художника.

Швейцария, Мария Моссур

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