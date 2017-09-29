В Симферополе машина ДПС попала в аварию преследуя пьяного водителя (ФОТО)

В Симферополе полицейская машина, преследовавшая пьяного водителя, попала в аварию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло на улице Севастопольской.

«Водитель не выполнил требование об остановке. При попытке остановки нарушителя было допущено ДТП. Как выяснилось позже, водитель был в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управления транспортным средством, та как у него не было водительского удостоверения», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе управления ГИБДД по Крыму.

Сейчас виновник задержан. По данному факту идут проверки и выясняются все обстоятельства ДТП.

Фото Автопартнер Крым

Симферополь, Мария Моссур

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