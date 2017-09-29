В Крыму от болезней сердца умирают чаще, чем в России, но реже, чем при Украине

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Крыму в полтора раза выше, чем в среднем по России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой.

«В России показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в среднем 600 человек на 100 тысяч жителей, а в Крыму этот показатель хуже: порядка 900 человек. Хочу добавить, что в 2014 году мы стартовали с гораздо большей цифрой – было более одной тысячи человек», – сообщил кардиолог.

По мнению специалиста, улучшить ситуацию могут лишь квалифицированные специалисты и новые медучреждения с современным оборудованием.

Как уже сообщал «Новый День», В Ялте на базе терапевтического корпуса горбольницы №1 до конца года должно открыться сердечно-сосудистое отделение. На данном этапе в отделение завезли кровати, реанимационные консоли, специальное оборудование, в том числе реабилитационное.

Отметим, что на полуострове ежегодно фиксируется более двух с половиной тысяч инфарктов. Около трети – у трудоспособного населения до 50 лет. При этом показатель так называемой больничной летальности колеблется от 12% до 18%.

Симферополь, Оксана Мурзина

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