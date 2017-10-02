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Крым

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На президентские выборы в Крым напрашиваются «специалисты» скандального БДИПЧ

На президентские выборы в Крым напрашиваются «специалисты» скандального БДИПЧ

Европейское Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ) изъявило желание послать наблюдателей в Крым на президентские выборы в 2018 году.

Как передает корреспондент РИА , решение о присутствии на полуострове во время выборов президента России в марте 2018 года специалистов бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, пока еще не принято, но в БДИПЧ намекают, что если это понадобится, то миссия прибудет.

О возможном «визите» представители бюро заявили еще 10 сентября в ходе проведения единого дня голосования в РФ.

При этом эксперты уверены, что интерес к Крыму со стороны БДИПЧ может говорить исключительно о стремлении «зафиксировать как можно больше нарушений».

В Центризбиркоме в свою очередь подчеркивают, что Крым в любом случае не останется без контроля международных наблюдателей, пишут «Известия».

Напомним, БДИПЧ уже отметилось массой скандальных заявлений на выборах разного уровня в РФ о якобы повесместных фальсификациях и несвободном голосовании.

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