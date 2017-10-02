На Крымском мосту стартовала укладка асфальта

На пилотном участке моста через Керченский пролив уложили верхний слой асфальта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на острове Тузла строители уложили более 600 метров дорожного покрытия в направлении Крыма.

По этому асфальту уже в будущем году поедут автомобили. На пилотном участке дорожники отработали технологическую последовательность формирования полотна. Асфальт производится на заводах, построенных по обоим берегам Керченского пролива. Его состав подбирался и рассчитывался в строительной лаборатории.

«Верхний слой выполнен из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Это слой износа, поэтому в его составе повышенное содержание щебня. Он обеспечит требуемый коэффициент сцепления автомобильного колеса с дорогой и долговечность покрытия», – цитирует инфоцентр «Крымский мост» главного инженера ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора Юрия Сафонова.

После укладки асфальта строителям предстоит выполнить еще комплекс работ по устройству барьерного ограждения, мачт освещения, системы автоматического контроля дорожного движения.

Отметим, что почти по всей трассе Крымского моста будет применено двухслойное дорожное покрытие общей толщиной 11 см, а на участках сопряжения по берегам Керченского пролива дорожное покрытие будет трехслойным.

Керчь, Анастасия Зук

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