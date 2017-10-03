Крымский мост прикроет надёжная российская гидроакустика

Для обеспечения безопасности Крымского моста будут использованы гидроакустические системы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специальные системы для охраны моста через Керченский пролив разрабатывает российское дочернее предприятие концерна «Атолл».

Гидроакустические системы будут не только обнаруживать злоумышленников, но и смогут передавать данные, которые необходимы для их задержания. Такие разработки уже успешно применяются и защищают от несанкционированного вторжения многие водные объекты России, в том числе объекты военно-морского флота и плотины гидроэлектростанций.

«На данный момент прорабатывается возможность использования гидроакустического оборудования для обеспечения безопасности возводимого символа современной России – Керченского моста в Крыму», – цитируют «Известия» директора по развитию гражданской продукции и инновациям концерна «Моринформсистема-Агат» Станислава Чуя.

Как сообщал «Новый День», на острове Тузла строители уложили более 600 метров дорожного покрытия в направлении Крыма.

По этому асфальту уже в будущем году поедут автомобили. На пилотном участке дорожники отработали технологическую последовательность формирования полотна. Асфальт производится на заводах, построенных по обоим берегам Керченского пролива. Его состав подбирался и рассчитывался в строительной лаборатории.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 03.10.17

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