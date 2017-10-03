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Крымский мост прикроет надёжная российская гидроакустика

Крымский мост прикроет надёжная российская гидроакустика

Для обеспечения безопасности Крымского моста будут использованы гидроакустические системы.

Как передает корреспондент РИА , специальные системы для охраны моста через Керченский пролив разрабатывает российское дочернее предприятие концерна «Атолл».

Гидроакустические системы будут не только обнаруживать злоумышленников, но и смогут передавать данные, которые необходимы для их задержания. Такие разработки уже успешно применяются и защищают от несанкционированного вторжения многие водные объекты России, в том числе объекты военно-морского флота и плотины гидроэлектростанций.

«На данный момент прорабатывается возможность использования гидроакустического оборудования для обеспечения безопасности возводимого символа современной России – Керченского моста в Крыму», – цитируют «Известия» директора по развитию гражданской продукции и инновациям концерна «Моринформсистема-Агат» Станислава Чуя.

Как сообщал «Новый День», на острове Тузла строители уложили более 600 метров дорожного покрытия в направлении Крыма.

По этому асфальту уже в будущем году поедут автомобили. На пилотном участке дорожники отработали технологическую последовательность формирования полотна. Асфальт производится на заводах, построенных по обоим берегам Керченского пролива. Его состав подбирался и рассчитывался в строительной лаборатории.

Керчь, Анастасия Зук

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