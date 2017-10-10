Вторник, 10 октября 2017, 09:19 мск

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Крым

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Всё готово: на установку автодорожной арки Крымского моста отведено 3 дня

Всё готово: на установку автодорожной арки Крымского моста отведено 3 дня

Керченский пролив перекроют для установки автодорожной арки Крымского моста.

Как передает корреспондент РИА , ограничение судоходства будет действовать с 11 по 14 октября.

Запрет коснется всех судов, кроме кораблей военно-морского флота, судов ФСБ и судов-участников технологического процесса строительства объекта.

«Ограничения, введенные капитаном морского порта Керчь, связаны с возможностью проведения второго этапа морской операции – транспортировки и подъема на фарватерные опоры автодорожной арки Крымского моста», – сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

Предварительный прогноз погоды для начала транспортировки и дальнейшей установки арки благоприятен. Окончательное решение о времени начала выполнения морской операции примет специальная комиссия с учетом фактических условий в Керчь-Еникальском проливе и подтвержденного благоприятного прогноза на 72 часа технологического цикла.

Напомним, в сентябре автодорожный арочный пролет Крымского моста был снят со стапеля на керченской технологической площадке. После конструкцию весом более 5 тысяч тонн начали передвигать к плавучим опорам, которые доставят вторую арку Крымского моста к месту установки.

Отметим, что установка могла начаться еще в сентябре, но из-за погодных условий была отложена.

Керчь, Анастасия Зук

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© 2017, РИА «Новый День»

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