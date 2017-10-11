Автодорожную арку Крымского моста транспортируют к месту установки

Сегодня утром стартовала операция по транспортировке и установке на опоры автодорожной арки Крымского моста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», плавучие понтоны с конструкцией уже отчалили от пристани технологической площадки, которая расположена на керченском берегу. Им придется пройти около 5 км по запланированному маршруту.

Плавсистему с автодорожной аркой весом почти 5,5 тысяч тонн – один из самых габаритных элементов Крымского моста: 227 метров – длина арки, высота – 45 метров, мостостроители зафиксируют между двумя опорами, а после приступят к подъему арки, сообщил инфоцентр «Крымский мост».

Эксперты отмечают, что установка железнодорожной арки Крымского моста, которая прошла в августе, дала строителям колоссальный опыт, так как это первый подобный случай в практике отечественного мостостроения. Аналогичных по масштабам навыков у советских и российских мостовиков еще не было.

В то же время морская операция – результат накопленной практики и передовых технологий как отечественного, так и мирового мостостроения.

Напомним, в Керченском проливе с 11 по 14 октября действует ограничение судоходства из-за установки конструкции Крымского моста. Запрет касается всех судов, кроме кораблей военно-морского флота, судов ФСБ и судов-участников технологического процесса строительства объекта.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 11.10.17

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