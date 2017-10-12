Четверг, 12 октября 2017, 14:12 мск

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Красоту санкциями не отменишь – британцы впечатлены эстетикой Крымского моста

Красоту санкциями не отменишь – британцы впечатлены эстетикой Крымского моста

Жители Великобритании впечатлены Крымским мостом.

Как передает корреспондент РИА , издание Daily Mail опубликовало материал об установке автодорожной арки моста через Керченский пролив. В материале под названием «Путин соединяет Крым с Россией» автор статьи Джулиан Робинсон отмечает, что арка – «ключевой компонент» проекта моста, а 12-мильный переход через Керченский пролив – проявление «мощного политического влияния» российского лидера.

Помимо прочего Робинсон рассказал и о сейсмоустойчивости моста, и о том, что на фоне это строительства НАТО усиливает свое присутствие в Черном море, пишет «Экономика сегодня».

В комментариях многие читатели отметили, что колоссальная конструкция моста вызывает восхищение.

В целом, большинство британских комментаторов одобряют «стройку века».

Напомним, вчера стартовала операция по транспортировке и установке на опоры автодорожной арки Крымского моста. Железнодорожную арку строители установили в августе текущего года.

Керчь, Анастасия Зук

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© 2017, РИА «Новый День»

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