Четверг, 12 октября 2017, 17:02 мск

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Строители Крымского моста приступили к установке второй арки

Строители Крымского моста приступили к установке второй арки

Автодорожную арку Крымского моста передали мостостроителям.

Как передает корреспондент РИА , около 14:15 произошел расчетный «отрыв» арочного пролета от плавучих опор, которые удерживали его в течение суток. Сейчас конструкция полностью удерживается на весу только высокопрочными тросами. Расстояние между низом арки и плавучими опорами составляет около двух метров или около 14 метров от воды.

После того, как арочный пролет будет выдержан в таком положении на весу, специалисты еще раз проверят работу грузоподъемного оборудования, и операция продолжится: арку поднимут на проектную высоту – 35 метров от поверхности воды. Расчетная скорость подъема арки составляет примерно пять метров в час, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Керчь, Анастасия Зук

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© 2017, РИА «Новый День»

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