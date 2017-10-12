Строители Крымского моста приступили к установке второй арки

Автодорожную арку Крымского моста передали мостостроителям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», около 14:15 произошел расчетный «отрыв» арочного пролета от плавучих опор, которые удерживали его в течение суток. Сейчас конструкция полностью удерживается на весу только высокопрочными тросами. Расстояние между низом арки и плавучими опорами составляет около двух метров или около 14 метров от воды.

После того, как арочный пролет будет выдержан в таком положении на весу, специалисты еще раз проверят работу грузоподъемного оборудования, и операция продолжится: арку поднимут на проектную высоту – 35 метров от поверхности воды. Расчетная скорость подъема арки составляет примерно пять метров в час, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 12.10.17

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