Штормовая погода может продлить срок монтажа второй арки Крымского моста

Министерство транспорта России собирается увеличить на месяц срок ограничений на проход судов по Керчь-Еникальскому каналу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение связано с транспортировкой и установкой автодорожной арки моста на фарватерные опоры.

«В связи плохими погодными условиями необходимо продление сроков выполнения операций. Добавлено окно с 5 октября по 5 ноября 2017 года, при этом в рамках указанного окна ограничение судоходства не будет превышать 72 часа», – отмечается в приказе Минтранса, размещенном на федеральном портале нормативно-правовых актов.

Судоходство будет регулироваться капитаном морского порта «Керчь», запрет будет вводиться только во время проведения операции. Более точная дата начала работ станет известна за два дня до транспортировки арки.

Как сообщал «Новый День», в августе сроки монтажа арок Керченского моста продлили на месяц, так как сентябрь полностью попал под запрет для движения судов из-за плохой погоды, не позволяющей проводить морскую операцию по монтажу арочных пролётов.

Отметим, при погрузке арочных пролётов на плавсистему максимально допустимая скорость ветра составляет 5 метров в секунду, а при транспортировке – 10. Сейчас в проливе господствуют более сильные ветра.

Керчь, Анастасия Зук

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