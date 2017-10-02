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Экс-глава Красноперекопска пойдет под суд за взяточничество

Экс-глава Красноперекопска пойдет под суд за взяточничество

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего главы администрации Красноперекопска Игоря Яцишина.

Как передает корреспондент РИА , по данным следствия, за заключение договора аренды муниципальных помещений для дальнейшего использования их в коммерческих целях с декабря 2016 года по апрель 2017 года Яцишин частями получил от бизнесмена взятку в размере 430 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела было собрано достаточно доказательств, подтверждающих причастность обвиняемого к коррупционному преступлению.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Яцишину инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере», а также части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», сообщила пресс-служба Следственного комитета Крыма.

Как сообщал «Новый День», чиновника задержали 4 апреля при получении взятки в размере 350 тысяч рублей.

Красноперекопск, Анастасия Зук

Красноперекопск. Другие новости 02.10.17

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© 2017, РИА «Новый День»

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