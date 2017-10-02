Экс-глава Красноперекопска пойдет под суд за взяточничество

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего главы администрации Красноперекопска Игоря Яцишина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным следствия, за заключение договора аренды муниципальных помещений для дальнейшего использования их в коммерческих целях с декабря 2016 года по апрель 2017 года Яцишин частями получил от бизнесмена взятку в размере 430 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела было собрано достаточно доказательств, подтверждающих причастность обвиняемого к коррупционному преступлению.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Яцишину инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере», а также части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», сообщила пресс-служба Следственного комитета Крыма.

Как сообщал «Новый День», чиновника задержали 4 апреля при получении взятки в размере 350 тысяч рублей.

Красноперекопск, Анастасия Зук

Красноперекопск. Другие новости 02.10.17

В Феодосии на пост мэра претендуют 6 кандидатов. / Военный прокурор Украины ждёт новых смутных времён и предлагает раздать всем по пистолету. / На Крымском мосту стартовала укладка асфальта. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»