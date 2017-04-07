Суд арестовал главу Красноперекопска

Публикации за 07.04.17

Суд арестовал на два месяца главу администрации Красноперекопска Игоря Яцишина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по решению Киевского районного суда Симферополя на время следствия сити-менеджер будет находиться под стражей. «По подозрению во взяточничестве обвиняемый арестован на два месяца, также на время следствия Яцишин отстранен от выполнения должностных обязанностей», – сообщила РИА «Новый День» старший помощник руководителя главного следственного управления СК по Крыму Евгения Беликова.

Напомним, чиновника задержали 4 апреля при получении 350 тысяч рублей. Взамен он обещал помочь предпринимателю заключить договор аренды муниципальных помещений, которые бизнесмен собирался использовать в коммерческих целях. По данному факту возбуждено уголовное дело. Яцишину инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». Теперь чиновник может сесть на 12 лет или отделаться 30-миллионнным штрафом.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 07.04.17

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