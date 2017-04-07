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Публикации за 07.04.17

Суд арестовал главу Красноперекопска

Суд арестовал главу Красноперекопска

Суд арестовал на два месяца главу администрации Красноперекопска Игоря Яцишина.

Как передает корреспондент РИА , по решению Киевского районного суда Симферополя на время следствия сити-менеджер будет находиться под стражей. «По подозрению во взяточничестве обвиняемый арестован на два месяца, также на время следствия Яцишин отстранен от выполнения должностных обязанностей», – сообщила РИА старший помощник руководителя главного следственного управления СК по Крыму Евгения Беликова.

Напомним, чиновника задержали 4 апреля при получении 350 тысяч рублей. Взамен он обещал помочь предпринимателю заключить договор аренды муниципальных помещений, которые бизнесмен собирался использовать в коммерческих целях. По данному факту возбуждено уголовное дело. Яцишину инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». Теперь чиновник может сесть на 12 лет или отделаться 30-миллионнным штрафом.

Симферополь, Анастасия Зук

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