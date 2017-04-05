Как повезет: глава администрации Красноперекопска может сесть на 12 лет или отделаться 30-миллионнным штрафом

Публикации за 05.04.17

Глава администрации Красноперекопска Игорь Яцишин может сесть на 12 лет или отделаться 30-миллионнным штрафом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновника задрежали 4 апреля при получении 350 тысяч рублей. Взамен он обещал помочь предпринимателю заключить договор аренды муниципальных помещений, которые бизнесмен собирался использовать в коммерческих целях.

«Уголовное дело возбуждено по материалам оперативных сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым. Яшину инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)», – сообщили в СУСК РФ по РК.

Напомним, подобные деяния наказываются штрафом в размере 2 – 4 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 2 – 4 лет, или в размере 70 -90-кратной суммы взятки (в данном случае – до 31 миллиона рублей) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет, либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до 60-кртаной суммы взятки.

Красноперекопск, Варвара Бурлакова

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