NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 05.04.17

Глава Крыма о задержании главы администрации Красноперекопска: пусть взяточники не надеются, что «пронесет»

Глава Крыма о задержании главы администрации Красноперекопска: пусть взяточники не надеются, что «пронесет»

«Людям, которые не могут контролировать свои хватательные рефлексы, не надо даже приближаться к государственной службе», – так прокомментировал глава Крыма Сергей Аксенов задержание мэра Красноперекопска Игоря Яцишина, подозреваемого в получении взятки.

Как уже сообщал , чиновника задержали 4 апреля при получении 350 тысяч рублей.

«Каждый, кто собирается преступить закон, должен знать: наказание неотвратимо. Пусть никто не надеется, что именно его и именно в этот раз «пронесет». Не «пронесет», – заверил глава Крыма.

Аксенов пообещал, что власти и далее будут ужесточать контроль за деятельностью чиновников и привлекать к этой работе общественников. Будут ужесточаться и требования при подборе кадров на госслужбу, добавил Аксенов. По его словам, это важная составляющая работы по профилактике коррупции: «Хочу повторить в очередной раз: борьба с коррупцией ведётся и будет вестись постоянно, системно, жёстко и целенаправленно. Это не кампания, а часть государственной политики».

Симферополь, Зоя Березина

Симферополь. Другие новости 05.04.17

Как повезет: глава администрации Красноперекопска может сесть на 12 лет или отделаться 30-миллионнным штрафом. / НАК опроверг слухи о готовящихся новых терактах в России. / Крымская полиция бездействует: на полуострове безнаказанно орудуют аферисты-«застройщики» с материка.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter