Глава Крыма о задержании главы администрации Красноперекопска: пусть взяточники не надеются, что «пронесет»

Публикации за 05.04.17

«Людям, которые не могут контролировать свои хватательные рефлексы, не надо даже приближаться к государственной службе», – так прокомментировал глава Крыма Сергей Аксенов задержание мэра Красноперекопска Игоря Яцишина, подозреваемого в получении взятки.

Как уже сообщал «Новый День», чиновника задержали 4 апреля при получении 350 тысяч рублей.

«Каждый, кто собирается преступить закон, должен знать: наказание неотвратимо. Пусть никто не надеется, что именно его и именно в этот раз «пронесет». Не «пронесет», – заверил глава Крыма.

Аксенов пообещал, что власти и далее будут ужесточать контроль за деятельностью чиновников и привлекать к этой работе общественников. Будут ужесточаться и требования при подборе кадров на госслужбу, добавил Аксенов. По его словам, это важная составляющая работы по профилактике коррупции: «Хочу повторить в очередной раз: борьба с коррупцией ведётся и будет вестись постоянно, системно, жёстко и целенаправленно. Это не кампания, а часть государственной политики».

Симферополь, Зоя Березина

Симферополь. Другие новости 05.04.17

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