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Крым

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Публикации за 12.05.17

Арестованного крымского мэра уволили «по собственному желанию»

Арестованного крымского мэра уволили «по собственному желанию»

Арестованному по подозрению в получении взятки главе администрации Красноперекопска Игорю Яцищину позволили уйти с должности «по собственному желанию».

Как передает корреспондент РИА , депутаты горсовета Красноперекопска согласовали отставку Яцишина именно с такой формулировкой. Дата расторжения контракта – 11 мая.

Напомним, Яцишина задержали 4 апреля при получении 350 тысяч рублей, за которые он обещал предпринимателю помощь в заключении договора аренды муниципальных помещений. Уголовное дело возбуждено по статье «получение взятки в крупном размере». Если следователям удастся доказать вину, Яцишину может грозить до 12 лет тюрьмы или штраф в несколько десятком миллионов рублей.

До того как депутаты горсовета определятся с новым главой администрации, его обязанности будет исполнять первый заместитель сити-менеджера Сергей Гаврилец. В то же время, горсовет согласовал дату проведения конкурса на должность главы администрации на 8 июня.

Красноперекопск, Леонид Маковецкий

Красноперекопск. Другие новости 12.05.17

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