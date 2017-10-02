Пропавших севастопольских подростков обнаружили в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону нашли севастопольских подростков, сбежавших из дома в середине сентября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 17-летний Максим Колесник и 15-летняя Яна Королькова нашлись благодаря слаженным действиям правоохранителей и неравнодушных россиян: информация о беглецах была размещена в СМИ, а также в социальных сетях.

Так, в полицию Ростова-на-Дону обратилась горожанка, которая сообщила, что видела подростков похожих на юных севастопольцев.

«В настоящее время несовершеннолетние возвращаются к родителям. За время отсутствия они жертвой преступления не стали. С ними и их родителями проведена профилактическая беседа», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД Севастополя.

Чем занимались в чужом городе подростки, в полиции не комментируют: «У нас такой информации, к сожалению, нет», – ответили корреспонденту РИА «Новый День» правоохранители.

Напомним, что несовершеннолетняя парочка ушла из дома днем 12 сентября. Не уточняется также, были ли у ребят конфликты с родителями.

Севастополь, Анастасия Зук

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