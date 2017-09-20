Исчезнувших крымских подростков ищут по всему югу России

В Ростовской области начали поиск двух подростков из Севастополя, сбежавших из дома неделю назад.

Как передает корреспондент агентства РИА «Новый День», при этом правоохранители не исключают, что 15-летняя Яна Королькова и 17-летний Максим Колесник могут находиться в любой части Южного федерального округа.

Напомним, что несовершеннолетняя парочка ушла из дома днем 12 сентября и больше о их судьбе ничего не известно. Не уточняется также, были ли у ребят конфликты с родителями.

Приметы 15-летней Яны: рост – 164 сантиметра, худощавое телосложение и светлые короткие волосы. Была одета в синюю рубашку, голубые джинсы и синие кроссовки. С собой у Яны также был рюкзак с документами.

Приметы 17-летнего Максима: рост – 173 сантиметра, худощавое телосложение, темные короткие волосы и карие глаза. В день исчезновения юноша был одет в красную майку, серую спортивную кофту, серые джинсы и коричневые кроссовки. С собой у парня был оранжевый рюкзак с документами и сменной одеждой.

Всех, кому известно что-либо о местонахождении подростков, просят обращаться в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району. Телефоны: 102, 55-84-77, 47-95-28, 8 (978) 803-90-89.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 20.09.17

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