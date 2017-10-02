Глава МЧС РФ приказал покончить с информационным хаосом на Керченской переправе

Главный российский спасатель Владимир Пучков приказал заранее информировать крымчан и туристов об ухудшении погоды в районе Керченского пролива, чтобы ситуация с массовым скоплением людей на Керченской переправе в ожидании паромов больше не повторялась.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом глава МЧС России заявил в ходе селекторного совещания в Национальном центре управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России.

«Люди должны знать прогноз погоды за сутки-трое, чтобы не стоять на переправе», – сказал Пучков.

Напомним, что на минувшей неделе из-за ухудшения погоды Керченская паромная переправа не работала более 90 часов. В портах «Крым» и «Кавказ» скопилось около 2500 машин и несколько тысяч человек. В Керчи для ночевки пассажиров пригнали целый железнодорожный состав.

Несмотря на объявление о временной остановке переправы, автовокзалы городов Крыма продолжали реализовывать билеты, оставляя пассажиров в неведении о грядущей необходимости пережидать непогоду в порту. Люди просидели в своих автобусах четверо суток.

Все это время сотрудники МЧС обеспечивали «узникам переправы» кипяток и горячую кашу с тушенкой.

На данный момент Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, очередей нет.

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 02.10.17

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