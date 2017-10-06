На Крым снова надвигается шторм – теперь с ливнем

В конце недели на Крым обрушатся сильные ливни и штормовой ветер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если в субботу на полуострове будет тепло – до +26 градусов и только местами пройдут кратковременные дожди, то во второй половине дня воскресенья пройдут сильные грозовые дожди. А в понедельник и вовсе термометры застынут на «осенних отметках».

«В связи с выходом южного циклона на территории Крыма ожидается изменение погодных условий. Если в воскресенье еще будет очень тепло, то в понедельник дожди усилятся и резко похолодает: температура воздуха, дневная, составит от 11 до 16 градусов», – сообщила РИА «Новый День» начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая. Она также отметила, что 8 и 9 октября усилится юго-западный с переходом на северо-западный ветер, который будет достигать штормовых значений – до 25 метров в секунду.

Уже во вторник непогода начнет отступать, но местами все же возможны кратковременные дожди.

В свою очередь, в Морской дирекции РИА «Новый День» сообщили, что в ближайшее время в Керченском проливе не ожидается усиления ветра: «Переправа работает, паромы ходят. По прогнозу пока не предвидится усиления ветра выше 17 метров в секунду», – сообщил оператор.

Напомним, из-за длительной остановки работы Керченской переправы главный российский спасатель Владимир Пучков приказал заранее информировать крымчан и туристов об ухудшении погоды в районе Керченского пролива, чтобы ситуация с массовым скоплением людей на переправе в ожидании паромов больше не повторялась.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 06.10.17

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