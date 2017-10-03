Индия и Марокко просят открыть у себя филиалы крымской медакадемии

В Марокко и Индии хотят открыть филиалы Медицинской академии им. С.И. Георгиевского КФУ им. В.И. Вернадского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила директор медакадемии Нанули Иванова.

«В этом году приезжали китайские делегации в КФУ, из Вьетнама. Также из Марокко, где просили нас открыть филиал, и мы не возражаем. В Индии нас тоже просят открыть подразделение», – цитирует Иванову РИА Новости.

По словам главы медицинского вуза, к примеру, в Индии российское образование очень ценится, а индусы, получившие диплом медакадемии КФУ занимают хорошо оплачиваемые должности и работают ведущими специалистами в разных областях медицины. Видимо, поэтому из 1800 иностранных студентов 600 приехали из Индии.

«Сегодня в России по количеству иностранных студентов мы на пятом месте среди всех ведущих вузов. Выбор связан не только с высоким уровнем образования. 1200 студентов обучаются на английском языке, мы по этой форме обучения в лидерах. Кроме того, по сравнению с другими странами Европы, у нас образование дешевле», – сказала Иванова.

При этом Иванова отметила, что даже в случае открытия филиалов в других странах иностранцам все равно придется приехать на учебу в Крым, так как речь может идти лишь о подготовительном факультете.

Симферополь, Оксана Мурзина

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