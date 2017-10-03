В крымской медакадемии откроют инновационный центр и 10 современных лабораторий

В Крыму на базе Медакадемии планируют открыть Центр инноваций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», деньги на создание Центра будут поступать за счет грантов и внутреннего финансирования.

В настоящее время разрабатывается механизм по грантовой системе Академии наук, Минздрава и Минобразования. В новую структуру Медакадемии войдут 10 специализированных лабораторий, оснащенных современным оборудованием.

«За три года в Медицинской академии были закуплены по программе развития и выиграны по грантам лаборатории молекулярной биологии, лаборатории иммуногистохимии, и полностью закуплено оборудование.

Сейчас создается лаборатория тканевых технологий и другие. Всего их будет 10, объединенных в Центральную научно-исследовательскую лабораторию», – цитируют РИА «Новости» директора Медицинской академии Нанули Иванову.

По ее словам, лаборатории будут функционировать как центр коллективного пользования, на базе которого смогут проводить исследования сотрудники медицинского вуза, Таврической академии, Физико-технического института и других смежных направлений.

Создание Центра инноваций сократит кадровую зависимость и позволит растить в Крыму собственных специалистов.

«Мы должны в меньшей степени зависеть от материковой России, и в большей степени растить собственные кадры и давать карт-бланш нашей молодежи, которая должна привносить эти инновации, чтобы это был мозговой штурм наших ученых вместе с органами власти и представителями бизнеса», – заключила Иванова.

Как сообщал «Новый День», в Марокко и Индии хотят открыть филиалы Медицинской академии им. С.И. Георгиевского КФУ им. В.И. Вернадского.

Симферополь, Анастасия Зук

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